Netflix pakub töötajatele ahistamisvastast koolitust

Netflix puutus ahistamisvastase liikumisega möödunud aasta lõpus lähedalt kokku, kui voogedastusjaama üks vaadatuimaid seriaale "Kaardimaja" skandaali keskmesse sattus. Sarja näitlejat Kevin Spaceyt süüdistatakse järjepidevas seksuaalses ahistamises ning ohvrite seas olid ka "Kaardimaja" tiimi kuulunud inimesed, vahendas Independent.

Väidetavalt kehtivad Netflixi seriaalide võttepaikades reeglid, mille kohaselt ei või kedagi üle viie sekundi vaadata ega liiga pikalt emmata. Võttepaikadele ei kuulu enam flirt või kolleegi telefoninumbri küsimine.

Seriaali "Black Mirror" võttepaigal töötanud isik kinnitas, et kõigile räägiti #MeToo liikumisest ning korraldati koolitusi. "See on kaasa toonud naljad, kus inimesed vaatavad üksteisele otsa, loevad viieni ja pööravad siis silmad eemale," kirjeldas ta.

Netflix pole kinnitanud, kas võtetel on kehtestatud tõesti nii ranged reeglid. "Me oleme oma ahistamisvastase koolituse üle uhked, mida me produktsioonitiimidele pakume. Me tahame, et iga Netflixi võttepaik oleks turvaline ja austusega täidetud töökoht. Me usume, et ressursid, mida meie võttepaikadel pakutakse, julgustavad inimesi rääkima ja seda ei tohiks alahinnata," kommenteeris Netflix avalduses.