Galerii: Janne Saar ja Maia Vahtramäe salvestasid ühise muusikavideo

"Tähtede poole" on kolmas singel Maia aasta lõpus valmivalt esimeselt sooloplaadilt, kuid esimene koos Jannega.

"Mul on väga hea meel, et leidsime Jannega üksteist, sest oleme ühesuguse vibe'iga inimesed ja koostöö on tänu sellele kulgenud ladusalt," ütles Maia. "Janne suudab väga hästi ära tabada minu kirjutatud sõnades peituva meloodia ja luuletused läbi muusika helisema panna. "Tähtede poole" on ühest küljest kerge, unistav ja rütmikas, kuid samas ikkagi sügav ja emotsionaalne lugu, mis räägib hirmudest vabaks laskmiselt ning uuest algusest," rääkis Vahtramäe.

Singli "Tähtede poole" jaoks valmis ka suviselt energiline video, mille režissöör on Marleen Roosna. Video paneb jala tatsuma ja on suviselt lendlev ning päikseline. Videos teevad kaasa noored talendid Sander Saard (BMX) ning Kristjan Eier ja Meelis Erm (rulal).

Igapäevaselt Ameerika Ühendriikides Los Angelesis resideeruva Janne sõnul on "Tähtede poole" Maia plaadi kõige popilikum lugu, kus on helgust ja naiselikku jõudu.

""Tähtede poole" sõnades ja muusikas on suur annus girl-powerit ning tunnet, et kui naised üksteist toetavad, suudavad nad kõike. Eestis on väga vähe juhuseid, kus plaadi panevad kokku kaks naist ja usun, et võiks olla paljudele innustuseks," lausus Janne. "Eestikeelse laulu salvestamine oli minu jaoks ääretult huvitav, sest ma ei ole nüüdseks üle kaheksa aasta eesti keeles ühtegi laulu avaldanud. Mul on hea meel, et see paus just nii mõnusa singliga lõppes," lausus ta.

Varem on Maia tulevalt plaadilt avaldanud singlid "Tahan tunda" ja "Uni". Sel sügisel on Maial koostööna Janne Saare, Robert Stanley Montese ja Kimmo Sõnaga valmivalt plaadilt plaanis avaldada veel üks singel.