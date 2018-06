Fotod: Los Angeleses algas maailma suurim videomängude mess

Los Angeleses algas maailma suurim videomängude mess E3, kus on kohal üle 300 mängutootja. Külastajaid on messile oodata üle 60 000.

Varem oli E3 ainult mänguettevõtjate kohtumispaik, aga juba teist aastat on uksed avatud ka publikule. Oma värsket toodangut tutvustavad Nintendo, Sony ja Microsoft. Messil saab näha mänge, mis paari lähema aasta jooksul müügile jõuavad, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Mängutööstus on meelelahutusäris praegu kõige suurem. Eelmisel aastal oli meie maht Põhja-Ameerikas 40 miljardit dollarit, kogu maailmas 130 miljardit. Tulu poolest on see suurem kui muusika- või sporditööstus. Los Angeles on E3 jaoks sobiv koht, see on ju meelelahutustööstuse keskus ja saab suurt tähelepanu," rääkis videomängude veebilehe Gamespot sisujuht Ben Howard.