Trump vastas De Niro kriitilisele sõnavõtule: ta on liiga palju lööke pähe saanud

De Niro, kes on varemgi Trumpi kritiseerinud ning öelnud, et tahaks meest lüüa, pidas Tony auhindade jagamisel lühikese kõne, millele järgnes tormiline kiiduavaldus. "Ma ütlen üht asja. Kuradi Trump," teatas näitleja lavale astudes, vahendas BBC.

Donald Trump vastas pühapäeval toimunud gala järel De Nirole Twitteri teel. "Robert De Niro, väga madala IQ-ga inimene, on liiga palju lööke pähe saanud oma poksifilmides. Ma vaatasin teda ja mulle tõesti tundub, et ta on nendest löökidest purjus," säutsus Trump.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be "punch-drunk." I guess he doesn't... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

...realize the economy is the best it's ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

Oscarivõitjast De Niro on kaasa löönud mitmes poksifilmis, nende seas linateoses "Raging Bull".

De Niro on ka varem avalikult Trumpi kritiseerinud. 2016. aasta presidendikampaania ajal nimetas mees Trumpi idioodiks ja rahvuslikuks katastroofiks.

De Niro teatas toona, et kavatseb Trumpi võidu puhul Itaaliasse kolida, kus elavad ka tema esivanemad. "Ma pean vist sinna kolima," naljatas näitleja pärast valimistulemuste selgumist.

Näitleja kõne pühapäeval toimunud tseremoonial pälvis aga suure vastukaja sotsiaalmeedias.

See pole esimene kord, kui Trump Twitteris mõne näitleja vastu sõnasõda alustab. Eelmisel aastal nimetas ta Meryl Streepi, kes pidas Trumpi kritiseeriva kõne Kuldgloobuste galal, ülehinnatumaks näitlejannaks Hollywoodis.