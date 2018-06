Nädala playlist: Nublust Kanyeni ja kõike muud sinna vahele

Kui nii suurejooneline hip-hop jätab pigem külmaks (ning see võibki jätta, märkimist väärivad kõigilt plaatidelt vaid üksikud pärlid, mis ka playlistis välja toodud), siis hoopis põnevam uudis on see, et seni vaid Youtubes ja Soundcloudis ringlenud Nublu on jõudnud ka Spotifysse, täpsemalt tema lugu "Mina ka" koostöös Reketiga. See on Eesti põrandaaluse muusika jaoks suur uudis, päriselt ka!

Mustas muusikas toimus aga palju muudki põnevat. Jorja Smith avaldas viimaks oma kauaoodatud debüütalbumi "Lost & Found", mis on kokkuvõttes ehk liiga konservatiivne, kuid seal on säravaid momente, mis väärivad tähelepanu, neist põnevaim ilmselt "On Your Own". Ka The Internet ei väsi positiivselt üllatamast, värske singel "Come Over" on jälle hea astumisega ning tulvil suvist energiat.

Thierra Whack avaldas uskumatult värvika albumi "Whack World" - 15 lugu, kus iga pala kestab vaid ühe minuti, üks parimaid lugusid sealt "Flea Market". Põnev eksperiment, kuidas ühe minutiga saab kõik vajalikud elemendid ära realiseerida, edasi oleks lihtsalt raiskamine ja venitamine.

Tundub, et Gorillaz võtab peagi ilmuval albumil ka pisut pehmema suuna, pole enam nii bassist paugutamist ning katset moodsat poppi teha - "Humility" koos George Bensoniga on kerge funk-hõljumine, mis võiks vabalt kommertsraadiotes kõlada. Ilus muusika.

Kuigi Murlo avaldas enda uue pseudonüümi Sharda tagant hiljuti esimese EP, siis ei ole ta puhkama jäänud - uus suvesingel "Wanna Know" koos Shanique Mariega jääb kummitama ning võiks kuuluda sel suvel iga DJ mälupulgale. Ideaalne tantsumuusika päikesetõusu või -loojangu taustale.

Pigem mõtlikku, kuid siiski suvistest meeleoludest lähtub ka Westermani loo "Edison" remix, mille on teinud Ross From Friends. Harva on mõnel töötlusel nii suur loominguline jõud kui siin, täielik autorielektroonika parimal kujul. Mulle tundub isegi, et ükski Ross From Friendsi enda lugu ei jõua ligilähedalegi...

Eesti muusikast tasub mainimist kindlasti 90ndate ühe paremini hoitud saladuse Bizarre'i seniavaldamata kolmas album "Necro", mis liigub kingapõrnitsemisest pigem trip-hopi ja jungle'i poole, viimast kinnitab hästi singel "Barcode Warrior". Ka Ewert & Two Dragons ning nende singel "Journey" üllatab meeldivalt, näitab, et ilusa produktsiooniga indiepop toimib väga hästi, sama kehtib Sander Mölderi ja Mick Pedaja koostööloo "Fallin" kohta.