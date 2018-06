Positivuse esinejate hulka lisandusid mitmed Eesti muusikud

20-aastane Mick Moon alustas Soundcloudi-räpparina, kuid on tänaseks andnud välja juba kaks albumit ("Palm Trees On The Moon" ja "The Most"). Tema muusikast paistavad välja ka tema Dominikaani juured, mis eristavad teda selgelt ülejäänud Eesti hip-hopi ringkonnast.

Rockbänd Dead Furies alustas 2016. aastal Tallinnas ning on selle lühikese ajaga juba kaks albumit välja andnud ("No Talkin' All Action" ja "Rock City a Go Go"), millelt kõlab intensiivne mürarock, mis vaatab seitsmekümnendate suunas, kuid ei unusta ära ka moodsat muusikat. Bändi kuuluvad Ardo Fury, Erik Fury ja Robert Fury.

Isegi Eestis veel üsna tundmatu Mees Inc. teeb alternatiivset popmuusikat, mis karda olla magus ja isegi klišeeline, seda võib pidada isegi nende taotluseks. Juunis annavad nad välja ka debüütalbumi "Margus".

12-liikmeline rahvusvaheline bänd Afro Tallinn Beat Orchestra ühendab muusikud Eestist, Soomest, Jaapanist, Austraaliast ja Brasiiliast. Algselt sai orkester kokku, et esitada Nigeeria helilooja ja multiinstrumentalisti Fela Kuti loomingut, kuid tänaseks on nad kirjutanud juba hulga originaalmaterjali.

Eesti artistidest olid juba varem Posituvusele kinnitatud Frankie Animal ning NOËP, kellest viimane astub üles isegi festivali pealaval. Rahvusvahelistest muusikutest saab festivalil kuulda Mura Masat, Lauvi, Years & Yearsi, Nick Cave'i jpt.