14-aastane Andreas Poom andis välja debüütsingli ebaõnnestunud suhtest

Täna ilmus noore, vaid 14-aastase laulja ja laulukirjutada Andrease esimene singel, mille pealkirjaks on "Truth Is". Loo muusika ja sõnade autoriks on Andreas ise, arranžeerimisel aitasid kaasa Rob Montes ja Kristjan Kaasik.

"Loo jaoks sain inspiratsiooni igapäevastest jalutuskäikudest bussi peale. Olin oma mõtetes ja ei olnud muud teha kui meloodiaid luua," rääkis Andreas singli sünnist. "Laulnud olen ma terve elu, korralikke lugusid aga hakkasin kirjutama 12-aastaselt. "Truth Is" räägib ebaõnnestunud suhtest ja lahkumineku põhjuste leidmisest, et tulevikus end parandada," lisas ta.

Andrease kitarriõpetajal Kristjan Kaasikul on õpilase kohta vaid kiidusõnu jagada. "Andreas on andekas ja ühtlasi suure töövõimega õpilane. Tema areng kolme aasta jooksul on olnud väga suur, aga see on ka mõistetav, sest ta õpib kitarri eesmärgiga kirjutada ja esitada oma muusikat," kiitis ta.