Uudo Sepp astus uue bändiga esmakordselt avalikkuse ette

Eesti tippmuusikutest koosnevasse bändi kuuluvad kitarrist Robert Vaigla, bassist Heikko Remmel, trummidel Oliver Rõõmus ja klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu, vahendas ETV "Terevisioon".

Albumit kirjutav Uudo lisas, et loob uusi lugusid ise, kuid loodab professionaalide abi lugude ülekuulamisel.

Uudo rääkis, et kaks nädalat pärast "Eesti otsib superstaari" saate võitu on tema elu palju muutunud. "See esimene nädal oli nõnda, et päevast päeva, iga päev ja kogu aeg oli midagi teha. Ei olnud sellist asja, et puhkame ka natuke. Ainult edasi ja täies suunas," kirjeldas Uudo.

Ta lisas, et rahulikult enam poodi minna ei saa, sest kõik tahavad pilti teha. "Üldse ei häiri, see on pigem südant soojendav," on Uudo rahul.

"Võitmatu":

"Kodu":