Hollywoodi mainekas näitekoolis õppinud Artur Rehi tuleb Eesti publiku ette

Kolm aastat Hollywoodis akadeemias American Academy of Dramatic Arts näitlemist õppinud Rehi tunnistas "Vikerhommikus", et õppis Sandriga koos töötades midagi uut. "Ka seda näidendit tehes ma avastasin, et osad asjad, mis ma olen õppinud, ma pean ümber õppima või avastama teistmoodi. Kohati oli Mardi kirjutatud tekst ja lähenemine mulle uus, aga positiivselt uus," tõdes Rehi.

Mart Sander põhjendas, et Eesti vaataja reaktsiooniaeg on teine kui Ameerika oma. "Kui meile õpetati seda, siis öeldi, et surnud pausid on kõige kahjulikumad asjad. Kogu aeg pidi tekstiga täitma ja kui oli paus, siis peab väga teadlik paus olema," rääkis Rehi oma kogemusest.

Sander ütles, et Hollywoodi näitekooli korjatakse kokku koorekiht noortest näitlejahakatistest ning see annab aimu ka sellest, kuidas Rehiga koostööd on teha. "Seal vaevalt et lastakse lendu selliseid, kes ei saaks hakkama oma erialal. See pole vist lihtsalt võimalik," rääkis Sander Rehist.

Mart Sanderi krimitriller "Äratõmbetuli" esietendus USA-s ning seda etendati kevadel Washingtonis ja New Yorkis. Rehi sõnul oli tore teha midagi eesti keeles Eesti inimestele. "See oli kirss tordil minu jaoks," kinnitas ta.

Lõppenud aasta oli Rehi sõnul pidev laval olemine. "Hommikul kaheksast hakkas laval proov ja lõppes kolm või neli päeval. Seda oli neli kuni viis korda nädalas," rääkis Rehi pöörasest graafikust. Näidendiproove oli kolm nädalat järjest ja siis toodi etendus lavale. "See oli praktika, oled laval, treenid ja esitad. Väga palju lavakogemust sai ja lahedaid seikasid oli," ütles Rehi.

Suve lõpus läheb Rehi Ameerikasse tagasi modelliks ja näitlejaks. "Praegusel hetkel ma ei lähe sinna tagasi mingile kindlale tööle, aga ma tean, mida ma pean tegema. Selles mõttes on mulle haridus antud, kuidas see süsteem töötab," ütles Rehi, kes on iseenda agent.

Kriminaaldraama ''Äratõmbetuli'' etendub draamateatris 20. juunil.