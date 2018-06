Meisterjaan: "Parmupillihullus" sündis, kui olin lootust kaotamas

"Parmupillihulluse" ma tegin sellisel perioodil, kus ma olin jällegi lootust kaotamas, et ma üldse võiksin kunagi mingi kuulatava loo veel teha. Siis suht nalja pärast sai see saadetud Eesti Laulu konkursile ja ootamatult sai tuntuks. Selles suhtes mul ei ole vaistu," rääkis Meisterjaan Raadio 2 "Suvehommikus" sellest, kas tal on hittide suhtes mingi tunnetus. Enne "Parmupillihullust" oli Meisterjaanil singel "Bambusest laev", mille puhul muusik tõdes, et tundis, et sellega läks midagi õigesti.

Enne parmupillikarjääri oli Meisterjaan pigem kitarri tinistav noor teismeline, kelle toonane kuulsaim lugu oli "Boheemlased ja nende seksuaalelu". Ka see laul läks Meisterjaani sõnul ootamatul kombel kuulajate seas ringlema. "Ma olin kunagi selline kitarriga tüüp, aga siis mul sai sellest kopp ette ja tükk aega arvasin, et ma üldse ei oska muusikat teha. Siis ma avastasin enda jaoks parmupilli ja natuke aega edasi ka elektroonika," rääkis Meisterjaan, kuidas endale omase parmupillini jõudis.

Meisterjaan rääkis, et muusika tegemisel peab tema sees miski põlema. "Ma ise tihtipeale langen sellesse lõksu, et ma olen liiga mugav, kui ma muusikat teen. Teen päev otsa midagi ja tunnen, et päev on korda läinud, sai muusikat tehtud, aga tegelikult jäin mugavusstsooni kinni. Mõnikord juhtub midagi nii raputavat, et ei viitsi olla seal mugavusstsoonis ja tuleb ka parem lugu välja," rääkis Meisterjaan, kuidas tema hittlood on sündinud.

Suvel sõidab muusik aga mitmeks kuuks Vilsandile, kus on tema lapsepõlvekodu. Muusik on Vilsandil oktoobrini ja loodab selle aja jooksul mõne uue singli valmis kirjutada. "Ma kindlasti hakkan seal palju muusikat tegema. Ma teen juba praegu, aga seal teen ka. Plaati ma otseselt ei planeeri, aga tahaks loota et sünnib mõni lugu või singel," rääkis Meisterjaan.