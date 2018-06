Tanel Padar andis välja uue singli "Veel ja veel"

Tanel Padar andis välja uue singli pealkirjaga "Veel ja veel". Lugu on pärit eelmise aasta detsembris ilmunud EP-lt "Parem veelgi", muusika autoriteks on Tanel ise koos bändikaaslaste Kaspar Kalluste ja Tarvi Kulliga. Imeilusad laulusõnad kirjutas Lauri Saatpalu.



"Olen suurema osa enda muusikast kirjutanud üksi ning see on olnud väga põnev teekond. Aga tuleb tunnistada, et viimasel ajal naudin ühisloomingu protsessi oluliselt rohkem. See ideede paljusus ning nende kujunemine tõeliselt värskeks tervikuks on elamus omaette. Piiranguid ei ole ning rong võib täiel gaasil lõpmatusse kihutada," kommenteeris Tanel uue singli sünnilugu.



Uuele singlile andsid visuaalse vormi produtsent Georg Tulver ning animaator Taimar Müller.