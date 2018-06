Anna Kuchinsky avaldas muusikavideo "Õnn sobib sulle"

"Kevadel alustasin koostööd produtsent Arian Leviniga, kes muu hulgas pakkus mulle välja väga kaasahaarava suvise biidi, millest valmiski "Õnn Sobib Sulle". See on positiivne lugu, mis kutsub lahti murdma ootamise harjumusest, et väikeste sammudega luua endale elu, mida soovid," kirjeldas Anna uue loo sündi.

Loole ilmus muusikavideo, mis sai filmitud Londonis. "Selles muusikavideos ma tantsin võõraste inimestega Londoni tänavatel. Peatasin möödujaid, tutvustasin ennast ning palusin neid minuga 30 sekundit tantsida. Võõraste inimestega rääkimine nõudis alguses minult eneseületust, kuid enamus tuli minu sooviga kergelt kaasa ning võtted möödusid väga meeleolukalt," rääkis Kuchinsky.

Anna Kuchinsky on laulja ja laulukirjutaja. Aastal 2017 ilmus tal album nimega "Edasi", mis koosneb laulja enda kirjutatud lugudest. Arian Levin on muusik ja helilooja, kes on loonud muusikat filmidele "Klassikokkutulek" ja "Seenelkäik" ning on produtseerinud muusikat muu hulgas sellistele koosseisudele nagu Def Räädu, Hõbeniit jpt.