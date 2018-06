Heategevuskontsert "Laulud sõdurile" toimub esmakordselt Tallinnas

Heategevuslik kontsert "Laulud sõdurile" toimub seitsemendat korda. Kontserdiga aitab Carolin Illenzeeri Fond toetada raskelt vigastatud või teenistusel surma saanud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Seitsme tegevusaasta jooksul on nii mõnigi pere saanud tänu sellele võimaldada oma lastele ülikooliteed ja saanud või jätkanud võimalust tegeleda mõne hobiga nagu näiteks ratsutamine, maalimine või jalgpall.



"Vahel on vaja ainult natukene tuge, et luua lastele võimalust nende haridustee või huvitegevuste jätkamiseks. See on vähim, mis me koos teha saame, et nende vaprate kaitseväelaste järglased, kes kaitsevad igapäevaselt meid, saaksid hoitud ka meie poolt," lausus Carolin Illenzeeri Fondi tegevjuht Liina Kurvits.



Carolin Illenzeeri Fond kannab nime Arre Illenzeeri tütre järgi, Arre lahkus meie seast missioonil Afganistaanis. Peale toimunud õnnetust otsustas sõpruskond hakata Arre tütre haridusteed toetama. Välismissioonid jätkusid ning kurbi teateid tuli veelgi. Aastal 2011 kasvas heast algatusest välja sihtasutus, mille asutasid kristlikud ohvitserid, Eesti NATO Ühing ja Eesti Reservohvitseride Kogu, et toetada neid peresid, kus õnnetus on juhtunud. Nüüd saab aidata neid peresid igaüks, nende laste haridusteed ja huviharidust. Praegu on fondi laste nimekirjas kokku 58 last. Igal aastal toetatakse kõiki koolilapsi 300-eurose koolitoetusega. Mõned fondi lapsed õpivad juba ülikoolis, seega räägime toetusest, mis on kordades suurem, et tagada kvaliteetne haridus. Nii korraldataksegi heategevuslik kontsert, kus kõikide heade inimeste abiga saab koos aidata neid lapsi, kes soovivad õppida, end täiendada või harrastada mõnda huvitegevust.



2018. aasta "Laulud sõdurile" kontsert toimub 21. juunil algusega kell 19.00 Tallinnas Kultuurikatlas.



Kontserdist "Laulud sõdurile" teeb ka ETV ülekanded 22. juunil kell 20.00 ja 23. juunil kell 9.55. Annetustelefonid on avatud juba nüüd, helistades numbril 900 6705 annetades 5 eurot, numbril 900 6715 annetades 15 eurot ja numbril 900 6735 annetades 35 eurot.