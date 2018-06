Galerii: Lottemaa avas suvehooaja Jäneste Rahva Muuseumiga

Lottemaal ootavad augusti lõpuni avastamist üle saja atraktsiooni, temaatilised majad ja täienenud seikluspark. Etendub ka kümme uut Janno Põldma kirjutatud näitemängu, milles on vihjeid järgmisel aastal EV100 auks linastuvale joonisfilmile "Lotte ja kadunud lohed".

Teemapargi tegevjuhi Margit Toodu sõnul on üks suuremaid üllatusi Eesti Rahva Muuseumi eeskujul Leiutajatekülas avatud Jäneste Rahva Muuseum. Muuseumi põhiatraktsiooniks on jäneste rahvastele mõeldud eksponaadid vanadest aegadest, sealhulgas magav kiviteadlane Lembit.

"Algav hooaeg kannab PL100 juubelihõngu ja Püha Lembitu une valvamiseks on Leiutajateküla talle suisa mausoleumi ehitanud," selgitas Toodu. "Kivide keele suur asjatundja professor Lembit juhtus kokku kiviga, kelle jutt oli nagu arusaamatu lalin. Lembit oli veendunud, et tegemist on haruldase ja võib-olla isegi maailma vanima keelega. Lembit heitis koos kiviga pikali ja lubas enne mitte tõusta, kui on lahendanud salapärase kivikeele saladuse. Nüüd ta siis magab, juba päris pikalt on maganud," lisas ta.

Sel aastal oodatakse Lottemaale varasemast rohkem väliskülalisi Lätist ning esimest korda mängitakse etendusi lisaks eesti ja läti keelele ka vene keeles. Väikesi ja suuri sõpru ootavad Lottemaale külla raamatutest, filmidest ja muusikalidest tuntuks saanud tegelased. Tutvust saab teha Leiutajateküla uute elanikega Peterburist, jänes Kirilli ja suslik Svetaga.

Lottemaa teemapark Reiu külas jääb avatuks 31. augustini.