Ajarännak piltides: Gaudeamuse festivalimelu 1950. aastatest tänapäevani

Näitleja Marta Laan avaldas, et kuigi meedia spekuleeris, kas tema ja kallim Valter Soosalu on abiellunud, siis kuulujutul tõepõhja pole.

Juba juulist on vaatajate ees "Eesti mängu" kaheksas hooaeg, mis sel aastal tuleb olulise muutusega - vaatajatele tuttava Jaana Heeringsoni asemel on saatejuhi Gaute Kivistiku abiliseks Britt Kõrsmaa.

Piirid on valla ning Eesti, Läti ja Leedu on juba kaks aastat Euroopa Liidu liikmed. Tartus toimunud Gaudeamus kestis esimest korda koguni kolm päeva jagunedes tudengikultuuri-, rahvakultuuri- ja laulupeo päevaks. Pidustustest võttis osa ligi 5500 lauljat, tantsijat ja orkestranti Eestist, Lätist ja Leedust, kellega liitusid külalisesinejad Taanist ja Ameerika Ühendriikidest.

Gaudeamus jõuab taas üle seitsme aasta üliõpilaslinna Tartusse. Vahepeal on üliõpilaspidu Riias ja Vilniuses. Vaatamata valitseva režiimi ponnistustele ja tavale esitada Nõukogude Liidu repertuaari, jäi kavasse siiski alles ka lauljatele ja dirigentidele südamelähedasi laule ja tantse. Olenemata sellest, kas ametlikus repertuaaris oli või ei olnud G. Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm", kõlas see laul alati kõikidel laulupidudel.

