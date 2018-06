Metsakutsu tegi loole "Naera mu keepi" ise muusikavideo

10. juunil avaldas Metsakutsu muusikavideo oma värskele singlile "Naera mu keepi" - üllatav on see, et muusikavideo on ta teinud täielikult ise, olles korraga nii monteerija, operaator, režisöör kui ka produtsent.

"Video peale kulus kokku maksimaalselt 6-7 päeva, ning seda ideest kuni reaalse tulemuseni," kommenteeris Metsakutsu. "Ise tegemise juures oli väga palju plusse, mis kõik miinused üle kaalusid. Just see sama ajafaktor, lisaks null eurot kulu ja sain videot filmida siis, kui endale sobis, ei olnud vaja kellegi teisega arvestada."

Tegemist on Metsakutsu elu esimese muusikavideoga. "Loomulikult on see siiski amatöörvideo, midagi enneolematut või maailmamuutvat seal ei toimu. Kuulasin lugu ja tundsin, et see vajab sellist heas mõttes ambitsioonitut ja kindlasti kulgevat pilti. Enda autos filmimine lahendas väga mitu tehnilist probleemi ja oligi idee olemas," selgitas ta.

Päris üksi seda videot siiski teha ei saanud. "Drooni ja autot korraga juhtida ei olnud võimalik, seega sõber Yung Morozov aitas väljast filmitud kaadrite osas hädast välja."