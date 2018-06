Sweet Spot festivalil astuvad üles Tommy Cash, Artwork ja Fort Romeau

27. ja 28. juulil esmakordselt toimuv Sweet Spot festival avaldas viimased esinejad, kelle hulgas on nii möödunud nädalavahetusel Pirita kloostri varemetes väljamüüdud kontserdi andnud Tommy Cash kui ka tantsumuusika tipptegijad Artwork ja For Romeau.

Väljakutsuva stiili ning detailirohkete muusikavideote poolest tuntud Tommy Cash on hetkel kahtlemata üks kuumemaid Eesti nimesid siin- ja sealpool riigipiiri ning iga tema kontsert on põhjalikult läbimõeldud ja viimistletud vaatemäng.



Artwork on tantsumuusika veteran ning maailmas vägagi nõutud DJ. Ta on mänginud olulist rolli dubstep'i sünnis ning hoidnud seda muusikažanri au sees oma plaadipoes Big Apple. Viimase klientide hulgast leidis ta endale muusikalised partnerid – Benga ja Skream – kellega koos alustati supergruppi Magnetic Man.



Fort Romeau sai tuule tiibadesse 2012 aastal debüütalbumiga "Kingdoms" ning sellest ajast peale on ta oma muusikat väja andes ja mängides mööda maailma tuuritanud.



Axel Thesleff alustas 2000. aastal klaveriõpinguid, kuid liikus sealt õige pea kaugemale - tema loomingulisus põimus digitaalsete teadmistega ning sündis hulgaliselt post-rock'ist ja indie-muusikast mõjutatud elektroonilisi lugusid.

Lisaks mängivad festivalikülalistele parimat muusikat Kaarel Valter x Madis Aesma, Kähr x Rando Arand, Quest, TIKS, Marcel Düšess, Jancek, Martin Aedla, Richard Pohjanheim, 0.9 + Abramova ja Jürgen Rekk.



Varem on Sweet Spot festivalil esinemise kinnitanud London Grammar, Roisin Murphy, Tom Odell, Mew, Jose Gonzalez.