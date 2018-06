Kristjan Järvi toob Baltic Sun lavale Eesti muusika paremiku

Noëp, Erki Pärnoja, keelpillikvartett Prezioso ja DJ Sander Mölder astuvad Narva linnuse lavale gala esimeses osas. Teises osas austab festivali lava ka legendaarne Anne Veski, kes esitab oma kustumatuid hitte.

"Meil on au teha koostööd legendaarse Eesti dirigendi Kristjan Järviga, kes mitte ainult ei esine meie festivalil oma orkestriga, vaid hoolitseb kunstilise juhina ka avapäeva galakontserdi eest", ütles Baltic Sun festivali direktor Oleg Pissarenko.

Järvi ütles, et Narva kui tulevikule suunatud, mitmekesine ja erinevate kultuuride ristmikul asuv linn sümboliseerib paljus osas Eesti muusikat. "Mul on hea meel tuua Baltic Sun festivali lavale Eesti tippartistide kvintessentsi just selles vapustavas linnas, millest on saamas uus Eestimaa hitt," kommenteeris Kristjan Järvi.

18.-21. juulini Narva linnuse hoovis ja vanalinnas toimuv uus rahvusvaheline muusikafestival Baltic Sun toob suvisesse Narva Eesti ja välismaa artistide paremiku. Publikut rõõmustavad teiste seas sellised artistid nagu Alexander Rybak Norrast, Erja Lyytinen Soomest, ansambel The Crossroadz Venemaalt, Vaiko Eplik & Eliit, Radar & Koit Toome ning Curly Strings Eestist ja paljud teised. Esinejate nimekiri täieneb jätkuvalt.

Esimene Baltic Sun on sünnipäevakink Eestile 100. juubeli puhul ja toimub EV100 pidustuste raames