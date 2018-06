Shakira: kartsin, et ei laula enam kunagi

Shakira avaldas, et mäletab end palvetamas. "Ma oli palvetamise mõneks ajaks ära unustanud, aga kui sind tabab selline raskus, taastub usk. Ma lubasin Jumalale, et kui ma saan oma häält jälle kasutada, tähistan ma seda igal õhtul ja seda ma olen teinud," rääkis laulja.

Shakira avaldas, et tema häälepaeltel oli veresoonte kahjustus. "Võib ette kujutada, et oli aegu, mil ma kahtlesin, kas astun enam kunagi rahva ette ja laulan oma laule," tunnistas Shakira.

Lauljatar avaldas nüüd, et eelmine aasta oli tema elu üks keerulisemaid. Novembris pidi algama tema albuminimeline maailmaturnee, mille avakontsert oli alles nüüd, juunis. "Tagasi laval olla on väga emotsionaalne," tunnistas ta.

41-aastase Shakira El Dorado tuur on esimene pärast seitset aastat. Lauljatar võttis aja maha, et saaks seda veeta oma laste ja jalgpallurist abikaasa Gerard Piquega, vahendas BBC.

