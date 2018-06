Deep Purple üllatas publikut Eesti hümni klaverisoologa

Saku Suurhallis toimunud kontserdil tulid esitamisele palad Deep Purple uuelt stuudioalbumit ja ka aegumatu rokkmuusika klassika - "Hush", "Black Night", "Perfect Strangers", "Space Truckin'", "Fireball", "Smoke on the Water" ja paljud teised.

Tuuri pealkirja "The Long Goodbye" kohta ütles Roger Glover, et eks muusikud lasevad fännidel endal otsustada, mida see tähendada võiks. "Keegi ei taha peatuda, küll aga oleme kõik juba 60 lõpus ja 70 alguses," sõnas ta ja tõdes, et nad ei taha paika panna täpset kuupäeva või viimast tuuri. "Mitte mingil juhul ei ütle me, et just nüüd lõpetame, soovime jätkata nii kaua kuniks loodus seda lubab ning kuniks see veel väärikas on."

Ian Paice lisas, et kõik bändiliikmed suhtuvad sellesse erinevalt, aga see saab olema viimane suur maailmaturnee.