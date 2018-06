Suri filmitäht Eunice Gayson

Gayson mängis Sean Conneryga koos filmides "Doktor No" ("Dr No") ja "Armastusega Venemaalt" ("From Russia with Love") kehastades tegelast nimega Sylvia Trench.

Gayson mängis muu hulgas mitmetes õudusfilme tootva Hammeri linateostes nagu "Frankensteini kättemaks" ("The Revenge of Frankenstein" 1958) ning 1960-ndatel telesarjades "Pühak" ("The Saint") ja "Tasujad" ("Avengers").