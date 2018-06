Lennundusmuuseum näitab vigurlende ja lennutehnikat

Lisaks vaatemängule taevas, vigurlendurite, tiibvarjurite ja erinevate

lennukite demonstratsioonlendudele ning langevarjuhüpetele, tutvustatakse lennupäevadel Kaitseliidu, kaitseväe NATO liitlaste soomus- ja lennutehnikat ning õhuväe seiresüsteeme, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmakordselt saavad soovijad tutvust teha kahe uue lennukiga muuseumis.

"Me esitleme maailma esimest tõsist vertikaalstardi ja maandumisega lennukit Harrier. See on relvastuses praegu paljudes maades, eeskätt USA-s. Ja teine lennuk, mille esmaesitlus on, on Eesti piirivalve lennusalga seirelennuk L-410. See on väga heas korras, väga ilus, eriti meeldib ta naisterahvastele," selgitas lennupäevade korraldaja Mati Meos.

"Lennukid on hästi lahedad. Mulle meeldivad just need, mille sees saab käia. Ja pommilennukid on hästi lahedad, mulle meeldivad need," rääkis lennupäevi külastanud Karl Albert, kes jälgis ka vigurlendu.

"Ma vahepeal mõtlen, et kuidas ta suudab seda teha. Kuidas ta suudab üldse? Kuidas ta suudab, kuidas tal süda pahaks ei lähe?" lisas Karl Albert.