Pärnu jõel tegi lõbusõidulaev esimese reisi

Pärnus ei mäletatagi, kas kunagi on olnud võimalus jõel või lahel laevaga lõbusõitu teha, aga nüüd on see võimalus olemas. Laev teeb päevas mitu reisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib öelda küll, et see nišš oli Pärnus täitmata. Tõesti, meil on neid lõbusõidupaate olnud, kes teevad lappajatega ja niisama jahiga, aga sellist lõbusõidulaeva pole aastakümneid olnud. Minu meelest väga vahva ja tore ettevõtmine ja kindlasti atraktiivne nii turistidele kui ka Pärnu linna elanikele, kes soovivad sellise ilusa ilmaga sõita ja tutvuda oma linnaga, vaadata vee pealt ja vaadata kaldaid," rääkis linnapea Romek Kosenkranius.

Laev osteti Soomest, aga et see korda ja Eesti registrisse saaks, läks omajagu aega.

"Viimased kaks kuud on olnud väga rasked, on olnud pikki õhtuid, kõik nädalavahetused tööl laevas. Et saada Eesti registrisse, on olnud väga vaevaline. Paar päeva tagasi saime siis ülevaatuse lõpuks tehtud, venis siin jälle mitu nädalat, oli vaja üht-teist täiustada veel," selgitas Lõbusõit OÜ osanik Asko Lääts.

Aga nende nädalate jooksul, mil laev kai ääres seisis, küsisid inimesed pidevalt, millal juba sõita saab. Nii on huvi juba olemas ja broneeringuidki juba arvestatav hulk. Niisiis loodavad laevaomanikud, et pärnakad ja linna külalised siin pakutava uue võimaluse vastu huvi tunnevad, sest linn on ilus ka jõelt ja merelt vaadates.