Galerii: Elizabeth II sünnipäevaparaadil osalesid ka Meghan ja Harry

Kuninglik paar abiellus täpselt kolm nädalat tagasi. See oli nende teine ametlik ülesastumine abielupaarina pärast prints Charlesi sünnipäevapidustusi maikuus, vahendas Huffington Post.

Lipu vastuvõtmise tseremoonia Trooping The Colour on iga-aastane pidulik paraad.

92-aastane kuninganna sündis tegelikult 21. aprillil, kuid peretraditsioonile kohaselt tähistatakse monarhi sünnipäeva ka juunis. Sündmusele pani 1748. aastal alguse kuningas George II, kelle sünnipäev oli novembris. Et rahvas ei peaks riigipea sünnipäeva nii külmal ajal tähistama, otsustas kuningas, et ühendab oma sünnipäeva juunis toimuva üritusega Trooping Of The Colour.