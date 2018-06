Ametlik: HBO tellis "Troonide mängu" järje

Uued osad kirjutab "Troonide mängu" raamatutesarja autor George RR Martin koos Briti stsenaristi Jane Goldmaniga, vahendas BBC.

"Troonide mängu" järg ei linastu enne kui ametlik sari 2019. aastal lõpule jõuab.

Kui järg jõuab ametlikult eetrisse, kujutab see "Troonide mängu" kangelaste kuldaega. "See räägib Westerose hirmutavatest saladustest ja valgete vaimude tegelikust päritolust, Ida müsteeriumitest ja Starkide legendist. See ei ole lugu, mida me arvame end teadvat," kommenteerisid asjaosalised.

Uute osade eest saab vastutavaks "Kingsmani" ja "Kick-Assi" filmide autor Jane Goldman. Seni pole veel teada, mis nime sari eetrisse jõudmisel kandma hakkab.

"Troonide mäng" on läbi aegade üks kallimaid ja vaadatumaid seriaale. 2016. aastal pälvis sari teist aastat järjest 12 Emmy auhinda. Kokku on sari kuue aasta jooksul võitnud 38 Emmyt, mis on teleajaloo suurim Emmyde arv ühe sarja kohta.

"Troonide mängu" seitsmes hooaeg linastus eelmisel suvel, jättes mitmed otsad lahtiseks. Viimasel hooajal 2019. aastal jõuab eetrisse kõigest kuus osa.