Jarek Kasar ja DJ Ben Westbeech esinevad tänavatoidufestivali järelpeol

Peaesinejaid on antud sündmusel mitmeid. Üheks neist on andekas Briti muusik, laulja, tśellist ja DJ Ben Westbeech, kelle loomingut hindab väga kõrgelt nii jazzi kui underground tantsumuusika ringkond. Gilles Petersonile näiteks avaldas tema looming niivõrd muljet, et andis sellest osa enda plaadifirma Brownswood Recordings alt välja. Koostööd on Beniga soovinud teha ka näiteks Jazzanova, Kelis jpt. Tallinnas lubas ta üle väga pika aja lisaks DJ-setile ka laulda. Beni soojendab live-etteastega Austraalia tõusev täht, Melbourne'ist pärit LeBRON.

Lisaks rahvusvaheliselt tunnustatud välisesinejatele esinevad peol ka mitmed kohalikud artistid. Näiteks annab kontserdi üks meie suur lemmik, alati hea huumoriga etteasteid vürtsitav Chalice ehk Jarek Kasar. Temale sekundeerivad Disco Tallinn residendid Widenski ja Tom Lilienthal. Õhtu peidab endas veel mitmeid üllatusi.

Tallinna tänavatoidufestival tähistab sel suvel oma viiendat sünnipäeva. Eesti 100. juubeli puhul tehakse kummardus kohalikule kokakunstile. Tänavatoidufestival väärtustab rohelist mõtteviisi ja minimeerib koormust ümbritsevale keskkonnale.

Lahtiolekuajad:

9. juuni kell 11.00-19.00

10. juuni kell 11.00-18.00

Samaaegselt tänavatoidufestivaliga toimub neljas TaDaa! rahvusvaheline tänavaartistide festival, mis toob Telliskivi loomelinnaku õuele kümned tänavaartistid.