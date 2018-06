Mullusel pardirallil annetati vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks 98 000 eurot. Lisaks eraannetajatele tegid seekord hulganisti annetusi paljud ettevõtted, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimesest pardirallist on möödas neli aastat ning iga aastaga on tulnud juurde inimesi, kes on otsustanud osta võistlev part ja panustada heategevusse.

"Minu meelest on olnud Eesti rahva soov minna heategevuslike üritustega kaasa kogu aega ikka väga suur - kõik saated kui aktsioonid toimivad Eestis vägagi hästi," rääkis pardiralli algataja Märt Avandi.

Küsimusele, kas riik võiks ja peaks rohkem vähihaigeid lapsi ja nende peresid toetama, ütles Avandi, et võiks küll, kuid pardiralli korraldajad selliste mõtetega oma pead ei vaeva.

"Meie teeme nii hästi kui oskame ja katsume neid auke lappida, kus riik hätta jääb. Muidugi võiks, jah. Igasuguseid asju võiks. Aga neid asju on väga-väga palju," rääkis ta.

Pardiralli korraldas Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit koostöös vähiravifondiga Kingitud Elu ning heategevusfondiga Minu Unistuste Päev.

Anna, kes osales pardirallil kolmandat korda, ütles, et on oma lastele selgitanud pardiralli eesmärki.

"Usun, et saavad aru. Kunagi nad ka oma last toovad siia. Ikka loodan seda," ütles ta.

Pardirallit aitas korraldada ligi 200 vabatahtlikku. Enamik, kellega "Aktuaalne kaamera" rääkis, olid ka varem pardirallist osa võtnud. Oli ka neid, kes kuulsid rallist raadiost ja tulid perega asja uurima. "Väga tore. Kõigile meeldis," ütles Teet.

Enne rallit arutati sotsiaalmeedias, kas ralli on ikka keskkonnasõbralik.

"Vaadates, kui ilusasti siin kõik kokku korjavad ja need lähevad uuesti kasutusse, siis ehk ei ole see nii hull," arvas Monika.

Arvati, et midagi sarnast võiks korraldada ka selleks, et koguda raha vanade inimeste raviks ja hooldamiseks.

"Kas nii suurejooneliselt, aga natuke võiks neid mainida küll. Mu oma ema on praegu selles järgus, et iga päev vajab abi," ütles Marika.

Partide esikolmik selgus pingelises võitluses - finišisse jõudis esimesena part numbriga 9252, teisena 3468 ja kolmandana 8022.

Neile, kelle part jäi võib-olla kümnendaks, võib-olla 101. või 10 032. see oluline ei olnudki. Tegelikult olid kõik võistlejad tublid ja neile elati hoogsalt kaasa.

"Minul oli roosa part. Tema võitis. Koos teistega," ütles Anna.

Vaata pardiralli starti:

Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja nende peredele vajalikud tugiteenused. Võistluse eel said soovijad osta endale heategevusliku pardi ning toetasid sel viisil Eesti vähihaigete laste vanemate liitu.

Kokku loositi pardiostnute vahel välja ligi 100 auhinda. Esimesena finišijoone ületanud pardi omanik sai tänutäheks koguperereisi Rootsi Astrid Lindgreni muinasjutumaailma.

Pardiralli 2018 annetustega toetati varasemate rallide toel loodud vähihaigete laste ja nende perede tugikeskuse tööd. Keskus pakub igakülgset abi ja toetavaid teenuseid vähidiagnoosiga võitlevatele lastele ning nende peredele.

Koostöös vähiravifondiga Kingitud Elu katab EVLVL pardiralli tuludest vajadusel ka ravi, mida ei kompenseeri haigekassa. Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et jätkuks usku, lootust ja hingejõudu vastu pidada.

Tasuta sissepääsuga üritusel oli rohkelt meelelahutust, parimad toitlustajad ning põnevat tegevust kogu perele. Pardirallil esinesid Svjata Vatra ja Liis Lemsalu. Lisaks esinesid pardirallil Laine Mägi tantsukooli lapsed, lasteekraani laululapsed ning rahvatantsuansambel Uppsar.

Eesti vähihaigete laste vanemate liit on 1992. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata vähihaige lapse vanemaid. Liidu moodustavad inimesed, kellel on sarnane kogemus, kes teavad, millest nad räägivad ja kellel on soov aidata.