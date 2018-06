Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja nende peredele vajalikud tugiteenused. Võistluse eel said soovijad osta endale heategevusliku pardi ning toetavad sel viisil Eesti vähihaigete laste vanemate liitu.

Kokku loositakse pardiostnute vahel välja ligi sada auhinda. Esimesena finišijoone ületava pardi omanik saab tänutäheks koguperereisi Rootsi Astrid Lindgreni muinasjutumaailma.

Pardiralli 2018 annetustega toetatakse varasemate rallide toel loodud vähihaigete laste ja nende perede tugikeskuse tööd. Keskus pakub igakülgset abi ja toetavaid teenuseid vähidiagnoosiga võitlevatele lastele ning nende peredele.

Koostöös vähiravifondiga Kingitud Elu katab EVLVL Pardiralli tuludest vajadusel ka ravi, mida ei kompenseeri haigekassa. Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et jätkuks usku, lootust ja hingejõudu vastu pidada.

Pardiralli toimub tänavu Eesti vähihaigete laste vanemate liidu (EVLVL), vähiravifondi Kingitud Elu ning heategevusfondi Minu Unistuste Päev koostöös.

Tasuta sissepääsuga üritusel on rohkelt meelelahutust, parimad toitlustajad ning põnevat tegevust kogu perele. Pardirallil esinevad Svjata Vatra ja Liis Lemsalu. Lisaks esinevad pardirallil Laine Mägi tantsukooli lapsed, lasteekraani laululapsed ning rahvatantsuansambel Uppsar. Üritus algas kell 12, partide vettelaskmine kell 14.

Eesti vähihaigete laste vanemate liit on 1992. aastal loodud organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata vähihaige lapse vanemaid. Liidu moodustavad inimesed, kellel on sarnane kogemus, kes teavad, millest nad räägivad ja kellel on soov aidata.