Marta Laane vastus spekulatsioonidele: kinnitan, et ma pole abiellunud

Näitleja Marta Laan avaldas, et kuigi meedia spekuleeris, kas tema ja kallim Valter Soosalu on abiellunud, siis kuulujutul tõepõhja pole.

"Ei ole ühtegi pommuudist. Vahepeal meedias käis küll läbi, et me oleme abiellunud, aga ma võin öelda, et ei, me ei ole abiellunud. Me ei ole ka lahku läinud, kahjuks," naeris Laan Vikerraadio saates "Owe Peterselli show".

Hetkel elab Marta oma elukaaslasega erinevas linnas, sest Valter on Tartus muusikaliga "Sweeney Todd". "Jah, me praegu oleme küll harvem näinud," tõdes Laan.

Kuna Marta sõnul on neil Valteriga kokkulepe, et üksteist taga ei räägita, polnud ta nõus avaldama, kuidas nad kohtusid. Samas avaldas Marta, et üksteisele ollakse suureks toeks. "Kindlasti me räägime hästi palju teatrist, kui mina satun selle soone peale ja siis muusikast, kui tema satub. Selles mõttes ongi tore arutada, me toetame üksteist oma töödes, anname tagasisidet, vahepeal jagame mingeid nippe," rääkis Marta.

Näitlejanna tunnistas, et tal on suur kirg ka moe vastu, Valter ennast pigem trendikaks ei nimeta. "Ma arvan, et ega ta vanamoodne pole, aga Valteril on põhiasjad, mis talle meeldivad - Levise tagid ja vanakooli tossud. Ega tema selline mees ei ole, kellele kõikvõimalikke trendiasju võiks selga toppida, ta ei taha," rääkis Marta.

Marta lisas, et mood ei ole tema enda jaoks kõige olulisem asi, aga talle meeldib iseenda eest hoolitseda ja hea välja näha. Marta ostab oma riided pigem Eestist, aga sõprade abiga külastab ka välismaal huvitavamaid poode.

Marta garderoobis on praegusel hetkel olemas musta värvi põhiriided nagu püksid, kleit, soliidne mantel, kingad ja nii edasi. "Eks ma armastan ka pidulike riiete puhul tihtipeale figuuri rõhutavaid tualette," avaldas Marta.

Marta sõnul mängivad moes disainerid pidevalt dünaamikaga ning see, mis on vana, võib olla üsna pea uus. "Ma isegi olen mõelnud, et mingisuguseid triibuga dressipükse ma ei pane endale iialgi enam jalga, aga paraku juhtus nii, et mõned nädalad tagasi käisin Viinis ja läksingi nende samade dressipükstega, mida ma olin lubanud, et enam iialgi ei pane endale jalga pärast teismeiga, avastasin, et olen nendega peol," naeris ta.

Marta sõnul pole oluline, kas kannab disainerrõivaid või masstoodangut. "Aga masstoodangu puhul on kahju sellest, et kui sulle mõni ese väga meeldib, siis nende kvaliteet ei pruugi selline olla, et sa saad neid aastaid kanda," ütles Marta ja jagas soovitust, et kui leiad masstoodangust eriti meeldiva eseme, tasub neid osta mitu.

Oma lemmikdisainerina nimetas Marta taanlast Henrik Vibskovi.

Olles üle 30 aasta vana, ei tunne Marta, et peaks minema laia maailma õnne minema otsima. "Seda peaks palju varem alustama, kui on selline soov," avaldas ta ja lisas, et peab oma esimeseks armastuseks ikkagi teatrit. Televisioon on Marta ellu jõudnud ise ning eriti positiivse väljakutsena tõi näitleja välja kevadise EFTA gala juhtimise. "Ma ei saa salata, et see töö mulle väga meeldis ja ma loodan, et saan seda kunagi veel teha," avaldas ta.