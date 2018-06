Telesaate "Radar" peaprodutsent Marii Karell lahkub ametist

Marii Karelli ettevõte Karell OÜ esitas 28. mail patendiametile taotluse ka "Radari" kaubamärgi endale saamiseks. Nüüd on Karelli sõnul see taotlus aga tagasi võetud. Seda, miks Karell enam "Radari" kaubamärki omale ei soovi, ei nõustunud ta kommenteerima.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel