Janet Õunapuu ei jõudnud koomilise intsidendi tõttu raadiosse

Esimene kord oli Janet Tallinna lennujaamast Strasbourgi sõitmas. Korraliku

inimesena oli naine lennujaamas juba ammu enne lendu kohal ning otsustas

suurest väsimusest silma looja lasta, vahendas Raadio 2 "Suvehommik".

"Ma ärkan hommikuti vara ja olen see inimene, kes suudab kerges

unestaadiumis ja kõike kuulda, aga ma lihtsalt olin nii väsinud, et ma ei

suutnud enam vastu panna," selgitas Janet, miks ta otsustas enne lendu veidi tukkuda.

Janet meenutas, et tegi tõesti keset pardaleminekut korraks silma lahti, kuid otsustas, et läheb lennukile viimasena. "Ma vaatasin, et nii pikk järjekord on, ma saan kümme minutit veel tukkuda," meenutas Janet.

Järgmisel hetkel ärkas Janet juba selle peale, et lennujaamatöötaja raputas teda ja küsis, kas tegemist on tema lennuga. "Kui ma keerasin oma käekella ette ja vaatasin, et mu lend läheb viie minuti pärast, jooksin ma väravasse, kohmitsesin, otsisin oma piletit ja ID-kaarti," kirjeldas Janet.

Terve lennu narris Janeti pinginaaber, et ta suutis Tallinna lennujaamas jõuda väravani ja nii magama jääda, et oleks peaaegu lennust maha jäänud.

Strasbourgist tagasi tulles suutiski Janet lõpuks lennule hilineda. "Kui me hakkasime Strasbourgist koju jõudma, siis ma reaalselt jäingi lennukist maha värava kõrval. Ma Tallinnas läksin saatusele vastu, tungisin ikkagi lennuki peale, kuigi ma ei oleks pidanud sinna minema. Strasbourgis tekkis väike arusaamatus ja öö veetsin mina igatahes Frankfurdi lennujaamas," avaldas Janet.

Seetõttu pidi Janetit asendama esmaspäeva hommikul Anette Parksepp. "Mul oli väga kahju helistada Frankfurdist kell 23 öösel, siin oli kell 24 ja öelda: "Anette, ma jäin lennukist maha ja mitte sellepärast, et midagi oleks juhtunud, vaid sellepärast, et ma olen tobu"," naeris Janet, kes oli reede hommikul Anette asemel raadios. "Ma ei tea palju on neid inimesi, kes suudavad värava kõrval olla sellised, et ma veel ei lähe peale ja siis on, et enam te ei saa," naljatas Janet.