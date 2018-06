Ewert and The Two Dragons avaldas uue singli "Journey"

Ewert and The Two Dragons avaldas täna uue singli "Journey", mille on produtseerinud Sander Mölder. Bänd alustas koostööd plaadifirmaga Sony Music ning juba sügisel on oodata neljandat stuudioalbumit "Hands Around The Moon".

Draakonid on olnud viimasel kümnendil ühed suurimad Eesti muusika mõjutajad. 2009. aastal kokku tulnud kollektiivi albumeid "Good Man Down" ja "Circles" on saatnud nii suur publikumenu kui ka kriitikute heakskiit.

Pärast sadu kontserte Euroopas ja USA-s lõpetas Ewert and The Two Dragons ühe peatüki oma karjääris 2016. aasta kevadel, kui esimese kodumaise alternatiivmuusika artistina anti kontsert Saku Suurhallis. Seejärel võttis ansambel pisikese hingetõmbepausi, et alustada tööd oma neljanda stuudioalbumi kallal.

Pärast mõningaid katsetusi erinevate produtsentidega, otsustati lüüa käed Sander Mölderiga. Koostööst on sündinud sügisel ilmavalgust nägev elektrooniliste mõjutustega "Hands Around The Moon". Albumi pealkiri on inspireeritud inimese ilusast ambitsioonist püüelda aina suuremate avastuste poole, samas püüdes kõike ka enda kontrolli alla saada.

Laulja Ewert Sundja sõnul on ansambel alati nihutanud enda jaoks muusikalisi piire. Oleme püüdnud alati vältida mugavustsoone. Nii ka seekord. Nii avasingel "Journey" kui ka eelmise aasta suvel ilmunud "Tied For a Lifetime" EP annavad märku soovist bändina avastada meie jaoks uudset kõlapilti," ütles ta.

Ta lisas, et koostöö Sandriga aitas bändil mõelda teistmoodi, näha uut perspektiivi ja uusi võimalusi. "See väljendus eelkõige stuudiotöös, kus keegi ei hoidnud enam kinni sellest, kuidas me tahaksime või võiksime kõlada. Pigem vabanesime ajaga tekkinud rollidest, kaasa arvatud sellest, mis pilli keegi harilikult mängib, eksperimenteerisime ja lähenesime avatud meeltega igale ideele, et näha, kuhu see meid viia võiks. Ja see viis meid uue kõlani, soundini, mis defineerib meid ansamblina praeguses hetkes," lisab kitarrist Erki Pärnoja.

28. juulil astuvad Draakonid üles ühe peaesinejana Tallinnas toimuval muusikafestivalil Sweet Spot, kus tulevad ettekandele nii bändi tuntuimad hitid kui ka uue albumi muusika.