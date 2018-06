Vikerraadio menusaade "Aeg peatub" alustab hooaega Code One'i tähelennuga

Telerežissöör René Vilbre rääkis "Kreisiraadio" telgitagustest ning avaldas, et huumorisaatest on sälilinud materjali, mis pole kunagi avalikkuseni jõudnud. Lisaks plaanib mees huumorisaatest täispikka filmi.

Sarja esimeses hooajas kohtuti selliste 1990ndate tantsumuusika suurte tegijatega nagu 2 Quick Start, Jam ja Best B4, punkroki käilakujudega Vennaskond ja Tuberkuloited, rahvast hullutanud Allan Roosilehe ja Märt Rannamäega ning ühe-hiti-imedega D-Gän ja Click OK. Neid saateid saab järelekuulata SIIT .

Kuidas on omavahel seotud Marju Länik ja Code One? Kes oli salapärane operaator Zeo? Kuidas sündis hitt "On küll hilja"? Kust leiti Koit Toome ja kuidas ta toonases pöörases ööelus suutis kainet meelt säilitada? Code One'i loo räägivad Koit Toome, Mikk Targo, Kaari Sillamaa ja Jaak Heinloo täna, 8. juunil kell 14.05.

Ajastule iseloomulike tantsulugudele kõrval on Code One'i Eesti muusikalukku jäänud kümnendit defineerinud popballaadid "On küll hilja" ja "Sellest saab meie suvi" ja muidugi armastatud muusik Koit Toome, kes Code One'is alustades oli alles 15-aastane poisike.

