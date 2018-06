Saa tuttavaks: "Eesti mängu" Jaana vahetab välja Britt Kõrsmaa

Juba juulist on vaatajate ees "Eesti mängu" kaheksas hooaeg, mis sel aastal tuleb olulise muutusega - vaatajatele tuttava Jaana Heeringsoni asemel on saatejuhi Gaute Kivistiku abiliseks Britt Kõrsmaa.

Briti, kelle eriala on tantsuvaldkonnas, kutsusid saatesse "Eesti mängu" produtsendid Maarek Toompere ja Tarmo Kiviväli. "Miks mitte. See on jumala äge ja tore saade, hariv," kinnitas Britt ERR Menule, et oli rõõmuga nõus saatemeeskonnaga liituma.

Kuna Jaana Heeringson saab juunikuus lapse, võttis Britt rolli hea meelega üle. Uus assistent formaadimuutusi aga kaasa ei too. "Ikka kõik läheb samamoodi, see roll on niivõrd kindlapiiriline," tõdes Britt.

Britt on jõudnud salvestada juba 14 saadet ning on nii mõndagi saatekülaliste kõrvalt Eesti kohta teada saanud. "Kui ma siin assistendina olen, ühe kõrvaga kuulad ja mõtled küsimustele kaasa," rääkis Britt, kes on imestunud, et ka saate kaheksandaks hooajaks on otsitud välja palju põnevaid fakte.

Britt tõdes, et esimestel salvestustel vaevasid teda pitsitavad kingad, kuid püüdis kaamerate ees ikkagi niimoodi seista, et televaatajad sellest aru ei saaks. "Komistamist ma ei karda, sest olen tantsuvaldkonnas kontsadega harjunud. Aga esimesel nädalavahetusel oli küll see, et uued kingad. Nad niimoodi hakkasid hõõruma ja ma ei arvanud, et see nii hull on," tunnistas ta. 14. saateks on aga kingad juba parajaks kulunud.

Britt astub televaatajate ette juba 16. juulil, kui ETV eetrisse jõuab uue hooaja esimene mälumängusaade "Eesti mäng".