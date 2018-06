Loomadevaba tsirkuse ajajärgu avab kaasaegse tsirkuse festival HOOG

Küll saab HOOG festivalil Haapsalus imetleda inimvõimete piirimail mänglevaid kunstilisi lavateoseid. Näha saab nii pead pööritavat akrobaatikat, tipp-tasemel klounaadi, kunstilisi lavastusi, beebide etendust, mustkunsti, tulevärki ja palju muud. Samuti on võimalik tsirkusealadega ise tutvuda ja käsi valgeks saada.

Esinevad üleilmselt auhinnatud artistid Saksamaalt, Soomest, Prantsusmaalt, Itaaliast, Hollandist, Uus-Meremaalt, Leedust. Festivali avaetenduses "Peatumatu hooga" ühendatakse jõud Eesti artistidega. Prantsuse-Kolumbia akrobaatiline duo El Nucleo näitab meisterlikkust läbi füüsiliste võimete. Itaaliast pärit Otto il Bassotto toob Eestisse naeruküllase kummipea etenduse. Guinnessi rekordi omanik, hollandlane Marco Bonisimo žongleerib viie jalgpalliga ja vaatemängulise etteaste teevad Eesti tipp-akrobaat Kert Ridaste koos õhuakrobaat Saana Leppäneniga Soomest.

Festivali peakorraldaja Anu Tähemaa on õnnelik, et tal on olnud võimalus uut valdkonda Eesti laiemale avalikkusele tutvustada. "Mul on suur rõõm, et saame luua uue festivali HOOG Haapsalu linna ning pakkuda publikule uudseid ja erinevaid lavastusi. See suurepärane koostöö uue festivali näol on südantsoojendav näide kokkuhoidmisest nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil," lisab ta.

Uus festival HOOG on pühendatud Eesti Vabariigi 100 juubelile.