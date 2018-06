Galerii: Lõppesid mängufilmi "Sandra saab tööd" võtted

Filmi produtsent Anneli Ahvena sõnul kulgesid valdavalt Tallinnas toimuva filmi võtted intensiivselt, võttekohti oli tavatult palju. "Oleme väga tänulikud kõikidele võttekohtade omanikele, kes meile vastu tulid ning meie töö sujuvaks tegid," sõnas Ahven. "Samuti hoidis meid ilm, mis terve maikuu oli ebatavliselt soe," lisas ta.

"Sandra saab tööd" peaosalist, ootamatult töö kaotanud füüsikadoktor Sandra Metsa kehastab Mari Abel. Filmi keskmes on inimese identiteet, mis pannakse proovile lõputus tööintervjuude karussellis, kus tuleb seista silmitsi võimumängude, silmakirjalikkuse ja pideva kohanemisvajadusega.

Mari Abeli kõrval teevad filmis kaasa Kaie Mihkelson, Raimo Pass, Henrik Kalmet, Jarmo Reha, Hendrik Toompere, Hendrik Toompere juunior, Tiina Tauraite, Alo Kõrve, Mait Malmsten, Carmen Mikiver, Riho Kütsar, Peeter Tammearu ja paljud teised head Eesti näitlejad.

Filmi stsenarist ja režissöör on Kaupo Kruusiauk, kelle jaoks on see täispika mängufilmi debüüt. "Sandra saab tööd" operaator on Sten-Johan Lill ("Päevad, mis ajasid segadusse") ning kunstnik Tiiu-Ann Pello ("Deemonid").

Filmi toodab Kopli kinokompanii, põhirahastajateks on Eesti filmi instituut ja Eesti kultuurkapital.