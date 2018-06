Tommy Cash vahetab välja mänedžeri Anna-Lisa Himma

Himma lisas, et Tommy Cashi korralduslikest telgitagustest ta siiski päris ei eemaldu. "Jään siiski veel paljudes teemades otsustavasse rolli ning kuskile ära ei kao. Jätkan täpselt samamoodi nagu siiani ning keskendun rohkem loomingulisele poolele. Minu eesmärk ei ole kunagi olnud saada manageriks, minu inimtüüp ei ole selle töö jaoks ka eriti sobiv. Jätkan igapäevaselt kreatiivse poolega, milleks on peamiselt videod ja esteetika," lausus ta.

"Me alustasime seda projekti koos ja läbi nende aastate oleme kahekesi täitnud mitte lihtsalt artisti ja manageri rolle, vaid oleme kõik ise teinud - alates videote monteerimisest lõpetades rahvusvahelise bookinguga," kommenteeris Himma varasemat nelja aasta pikkust koostööd. "Me ehitasime selle kõik kahekesi nullist üles ja täitsime just neid rolle, mida konkreetsetel ajahetkedel täita oli tarvis," lisas ta.

