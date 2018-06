Val Kilmer liitus "Top Guni" järjefilmiga

Kilmer pole juba pikka aega näidelnud üheski suuremas kassahitis. 2017. aastal tunnistas mees meedias, et põdes vähki, millest on nüüd paranenud, vahendas Independent.

Val Kilmer mängib filmis taas leitnant Tom "Iceman" Kazanskit. Filmi peaosas astub jälle üles Tom Cruise, kes kehastab leitnant Pete "Maverick" Mitchelli.

"Top Gun" on Ameerika Ühendriikide 1986. aastal valminud film. Maverick on hullumeelne hävituslennuki piloot ja kõrgemad sõjavähejuhid otsustavad mehe saata täiendõppustele Mereväe eliitlennukooli, kuhu on kokku kogutud parimatest parimad. Maverick, kes on sealsetest õppuritest üks noorimaid, hakkab vanematele olijatele aga kiiresti närvidele käima ning tal tekib konflikt Val Kilmeri kehastatava Icemaniga.

Esialgne "Top Gun" pani aluse Cruise'i näitlejakarjäärile ning teenis 350 miljonit dollarit. Lisaks Cruise'ile ja Kilmerile lõid filmis kaasa Tim Robbins, Meg Ryan, Tom Skerrit ja Kelly McGillis.

Filmi teine osa pealkirjaga "Top Gun: Maverick" esilinastub 2019. aastal.