Lenna loodab koostöö jätku Raul Ojamaaga: et ei peaks jälle uut meest otsima

Lenna Kuurmaa avaldab sel sügisel uue albumi koostöös Raul Ojamaaga. Lenna tõdes, et loodab koostöö jätku ka pärast sügist, et ei peaks jälle uut laulukirjutajat otsima hakkama.

Lenna uus plaat ilmub Sony plaadifirma alt. "Meil on väga tore koostöö siiamaani. Oleme kõik õnnelikud ja loodetavasti jätkub nii. Ma isegi praegu mõtlen, et loodetavasti Rauli periood ei lõppe selle ühe albumiga, et ma pean jälle endale mingit uut meest otsima. Mingisuguse nelja aasta pärast pean jälle uue mehe otsima,"

Lenna viimane album ilmus 2014. aastal ning on juba pikka aega mõelnud, kellega koostöös uus album sündida võiks. "Mõned aastad olen mõelnud ja võtnud hoogu, et kellega teha, mida teha ja kuhu suunda minna. Rauli peale hakkasin ma mõtlema siis, kui ma kuulsin Siiri Sisaski viimast albumit ("Kuristi kohal"), sealt see mõte saigi alguse," tõdes Lenna.

Raul Ojamaa rääkis, et igal artistil on oma iseloom ning tõdes, et Siiri Sisask ja Lenna on võrdlemisi erineva karakteriga naismuusikud. "Igal artistil on ju oma mingi vibe, kui võrrelda Siiriga, siis Siiri on nagu ürgnõid, Lenna on natuke haldjalikum, kui rääkida fantaasiamaailma paralleelidega," avaldas ta.

Lenna rääkis, et talle meeldib nii Raul Ojamaa kui ka tema loodud laulud. "Mul on ikka oma bänd, kes on minuga olnud eelnevad aastadki koos. Nüüd raadio- ja promotuuri tehes liigume me Rauliga päris tihti ja mitmes kohas veel koos. Laulame ja räägime, sest me kogu albumi teeme koos Rauliga. See on intensiivne periood ja kokkukasvamine," kirjeldas Lenna koostööd.

Koos kanti raadioeetris ette Lenna kõige värskem singel "Kolm korda".