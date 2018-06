Tuhanded inimesed jagavad sotsiaalmeedias Robin Juhkentali meeme

Homme algaval huumorifestivalil Luige Nokk saab lisaks stand-up koomikutele näha ka meemimeistreid. Üheks selliseks on laulja Robin Juhkental, kes on juba aastaid naljapilte sotsiaalmeediasse laadinud.

Juhkental selgitas ETV saates "Terevisioon", et meem võib olla tavaline pilt või kommentaariga pilt. "Savisaar ja EKRE on mini jaoks inspiratsioon," tõi ta näite, et meemi tegemisel võib inspireerida ükskõik milline ühiskondlik või poliitiline teema.

Juhkentali sõnul aitavad poliitilised skandaalid loomingule kaasa. Eelmisel aastal pakkus Eesti poliitikamaastik palju teemasid, mille üle nalja visata. "Eelmine aasta tuli korraga hästi palju skandaale välja ja elu muutus. Ma olen praegu natukene näljas olnud ja ootan järgmist pauku," tunnistas meemimeister.

Viimase aasta jooksul on Juhkental pannud Instagrami keskkonda ligi 300 meemi ning populaarseimad neist on jõudnud lausa 30 000 inimeseni. "Kui ma sellega esimest korda välja tulin, ütles tollane tüdruksõber, et pole naljakas ja mitu sõpra küsisid, et millega sa tegeled, hulluks oled läinud või. Samas, kui ma nüüd jälle postitanud ei ole pikka aega, küsitakse, et mis toimub, miks sa ei postita. Ma julgen seista nende taga," rääkis Juhkental oma meemiloomingust.

Koos Juhkentaliga on meemimaailma sukeldunud ka muusikud Jaan Pehk, Vaiko Eplik ja Jarek Kasar. "Võib-olla kõige küpsem asi ei ole millega tegeleda," tõdes Juhkental.

Meemi tegemiseks läheb aega mõni minut. Juhkental selgitas, et mingitel hetkedel tuleb kohe idee ja teostus, aga teistes olukordades vajab visuaalne pool veidi rohkem tööd. "Ideest teostuseni on mõnikord kolm minutit. Punnitamine ei tööta, kas sul tuleb või ei tule," rääkis ta meemide loomisest.

Robini meeme saad vaadata tema Instagrami lehel: