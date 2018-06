Birgit Sarrap ja Maarja Jakobson rändavad lühifilmides läbi 1000 aasta pööripäevade

Lavastuse stsenaariumi autor on kirjanik Indrek Hargla, lavastaja on Ain Mäeots ja kunstnik Maarja Meeru. "Jaanipäeva laulud" laulupeo kunstiline juht on Kuno Kerge.

""Jaanipäeva laulud" seob koorilaulu filmi- ja etenduskunstiga. Indrek Hargla on loonud neli lugu, mis peaksid meid kõiki mõtlema panema jaanipäevade tõelisest tähendusest. Kohati on need päris tõsised ja kurvad lood, kust ei puudu muidugi ka helgemad hetked – aga meie soov on eelkõige seda maagilist aega mõtestada ja näidata, mis on praeguse vorsti grillimise pidupäeva tõeline hing," kommenteeris lavastaja Ain Mäeots.

Lühifilmides astuvad näitlejatena üles Birgit Sarrap, Margus Jaanovits, Maarja Jakobson, Liisa Saaremäe, Karl Laumets ja Veiko Porkanen. Võtted toimuvad Kardlas ja Tartu Toomkiriku varemetes kuni 8. juunini.

Kontsert, laulupidu ja lavastus on pühendatud jaanipäevale ja kolme Balti väikerahva suvise pööripäevade traditsioonidele. Laulupeol astuvad üles Baltikumi parimad üliõpilaskoorid ja -orkestrid, kes esitavad tempokat repertuaari. Ettekandmisele tuleb lisaks armastatud lauludele ka uusloomingut ning palju tuntud lugusid esitatakse uues kuues.

"Jaanipäeva laulud" toimub 24. juunil algusega kell 16.00 Tartu lauluväljakul.

Rahvusvaheline üliõpilasfestival Gaudeamus toimub 22.–24. juunil ja sellel esineb üle 4000 kõrgetasemelise laulja, tantsija ja muusiku kogu Baltikumist. Lisaks laulupeole "Jaanipäeva laulud" ja öisele tantsuetendusele "Jaaniöö müsteerium" toimub festivali ajal hulk tasuta sündmuseid.