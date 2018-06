Nõmmel võtsid koerad mõõtu mitmevõistluses

Kui tavaliselt näeb seitsmevõistlustel osalemas pigem inimesi, siis teisipäeval võtsid seal mõõtu hoopis inimese parimad sõbrad. Aladest olid esindatud näiteks tõkkejooks ja kõrgushüpe, kus koerad nii joostes kui ka hüpates teibaid ületasid. Toimus ka seltskondlik kuulitõuge, kus koer talle visatud mänguasja võimalikult kiiresti tagasi pidi tooma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võistlus oli kõigile avatud. "See konkreetne võistlus nõuab pühendumist, ainult väga head suhet koera ja koeraomaniku vahel. Siin ei ole kindlaid reegleid. Kõiki alasid me nii-öelda mugandame igale omanikule, koerale, et ta saab selle tehtud ja et ta saab nii-öelda selle eduelamuse," selgitas koertevõistluse korraldaja Kei Kvarnstrom.

Kokku võttis omavahel mõõtu 11 koera koos omanikega. Mõni üleannetu pidi aga hoopis eemalt pealt vaatama.

Koeraomanike endi sõnul on selline mitteprofessionaalne naljavõistlus hea viis nii koera kui ka teiste inimestega suhtlemiseks.

"See on koeraga hea võimalus koostööd teha ja selline lõbus ajaveetmisviis," ütles Maria Pernits.

"Lihtsalt sotsialiseerumine ja niivõrd hea seltskond. Miks mitte?" märkis Terje Mei.

Võistluseks vajalikud tõkked ja teibad olid ülesseatud Nõmme metsas asuvale platsile ning stardipauk anti kell 17. Kokku said koerad mürgeldada pea neli tundi, mille lõpuks selgus ka võitja.

Korraldaja tõdes, et vaatamata koerte oskustele või siis nende puudumisele, oli üritus edukas.

"Ja mitte ainult koertele, vaid ka omanikele meeldib, sest mul on siin taoline seltskond, kes on otsustanud, et nad kord aastas käivad siin naljavõistlusel, vahepeal trennis ei käi," ütles Kvarnstrom.

Üritus on sobilik igas suuruses ja vanuses koertele ning nende omanikele, kel vähegi harjutamistahet ja soovi oma neljajalgse sõbraga koos aega veeta.