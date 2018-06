Televisiooni telgitagused: Uudo Sepa esmasingli laulis sisse veel neli võistlejat

"Meil oli juba neljal inimesel see sisse lauldud. Oligi vaid võiduküsimus, kes selle saab," avaldas Sepp Raadio 2 saates "Suvehommik" telemaastiku telgitagused.

TV3 superstaarisaate neli viimast võistlejat olid Uudo Sepp, Sissi Nylia Benita, Merilin Mälk, Helis Järvepere-Luik. Finaalis võtsid mõõtu Uudo Sepp ja Sissi Nylia Benita.

Singel "Võitmatu" lauldi sisse juba maikuus Helsingis asuvas Freid Music stuudios. Loo muusika autor on Alx Go ja eestikeelsed sõnad kirjutas Maian Kärmas. Produtseeris ja miksis Kim W, mastaredas Minerva Pappi.

Uudo rääkis Raadio 2 saates, et saate võit on alles algus, mille pinnalt oma tugevat ja ägedat muusikukarjääri alustada. "Mul järjest võetakse kogu aeg iga päev mingid asjad, et nüüd teeme seda, nüüd teeme teist, nüüd lähme raadiosse. Põnev elu, mis teha," ütles Uudo, kes naudib värsket superstaaristaatust. Juba täna sõidab ta edasi Tartusse, et ka seal raadios esineda.

Uudo käis superstaarisaatesse proovimas ka kolm aastat tagasi, mil võitis Jüri Pootsmann. Teatrivoorust ta toona edasi ei pääsenud. "Ma tundsin, et ma olen nagu noor juust, millel on vaja kõvaks taheneda. Nüüd ma tulin tagasi ja uskumatul kombel jõudsin lõpuni välja," rääkis Uudo.

Finaalis sulatas Uudo publiku südameid Tom Petty hittlooga "Free fallin". Raadio 2 saatejuht Bert Järvet kirjutas loole uued sõnad, mis koos otse-eetris ette kanti. "Need sõnad, mis sa oled kirjutanud, on väga huvitavad ja otsekohesed," naeris Uudo.