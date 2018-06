Murrab maailma: Eestimaine nõges teeb spirulinale silmad ette

Eestimaine nõges on tõeline väetoit, mis sillutab teed maailma. Ettevõtte HIID looja Margit Kirsipuu rääkis, et eestimaine nõgesepulber on juba jõudnud Prantsusmaa poelettidele ning teeb silmad ette ka paljukiidetud spirulinale.

"Kui me võtame biokeemiliselt võrdlusesse nõgese ja kõige lähedasema spirulina, siis komponentidest just mineraalide osas teeb nõges pika puuga spirulinale ära. Rauda on nõgeses kaks ja pool korda rohkem kui spirulinas, samuti kaltsiumi, magneesiumi, vitamiinidekogus ületab apelsinide ja sidrunite tulemused kahekordselt," loetles Kirsipuu nõgese vägevaid omadusi "Vikerhommikus".

Kirsipuu sõnul parandab nõges nii vaimset kui ka füüsilist sooritust. "Nii sportlased kui ka tavainimesed, ükskõik, mida sa parasjagu pead tegema ja tunned, et energiat on vähe, siis see on nagu nõgeselaks, mida sisse võtta," kirjeldas ta.

Nõgeseni jõudis Kirsipuu Eesti talutoodete veebipoodi pidades. Igal kevadel nägi Kirsipuu, et nõgese- ja naadivõrsete vastu on suur nõudlus, mida on raske täita. "Väga raske oli neid värskel moel klientideni toimetada ja ma hakkasin siis mõtlema, kuidas oleks võimalik seda soovi aastaringselt rahuldada," rääkis ta, kuidas HIID alguse sai.

Nõgese kasvatamine söögiks pole midagi uut, seda on juba pikalt tehtud Soomes ja Saksamaal. "Me kindlasti ei ole hiljaks jäänud, vaid õigel ajal seal teel. Pikalt on ees nii Soome kui ka Saksamaa, aga muu maailm, eriti just Aasia ja ka Araabia, on kindlasti see, kuhu vaadata," ütles ta.

Juba peagi sõidab Kirsipuu Londonisse Eesti toidu päevadele, et nõgese kasulikke omadusi ka väljaspool Eestit tutvustada. Juba praegu müüakse Eesti nõgest näiteks Prantsusmaal, aga plaanid on suured. "Prantsuse kaks klienti on oma väikestesse mahepoodidesse minu tooted sisse võtnud. Nad on esialgu küsimusi tekitavad, aga tuleb nõudlus ja turg alles tekitada. Ma ise vaatan Ameerika Ühendriikide suunas," rääkis Kirsipuu tulevikuplaanidest.