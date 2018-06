Moemaailm leinab 55-aastaselt surnud Kate Spade'i

"Ta oli suur talent ja mõõtmatu panus Ameerika moekunstile," kirjutas ühing järelhüüdes, vahendas BBC.

Käekoti- ja moedisainer leiti surnuna tema New Yorgi kodust teisipäeval. Politsei teatel sooritas naine enesetapu.

"Kate Spade'il oli kadestamisväärne oskus mõista täpselt, mida naised kogu maailmas kanda tahavad," ütles Vogue peatoimetaja Anna Wintour pärast naise surmateadet.

Spade'i perekond avaldas, et on tragöödiast laastatud ning jääb naist igatsema. Spade'i lähedased on palunud avalikkuselt privaatsust. Spade'i jäävad mälestama tema abikaasa Andy Spade ja tütar Frances Beatrix.

Spade alustas karjääri ajakirja Mademoiselle moetoimetajana ning lõi omanimelise brändi 1990ndatel aastatel. Brändi esimene pood avati 1996. aastal New Yorgis, nüüdseks on poode kogu maailmas üle saja.

Spade müüs omanimelise brändi 2007. aastal, möödunud aastal soetas selle 2,4 miljardi dollari eest käekotidisainer Coach. Pärast müüki lõi Spade uue moebrändi Frances Valentine.

My heart and prayers go out to Kate Spade and her family. What a wonderful, talented woman who will be dearly missed.

I decided to wear head-to-toe Kate Spade to an event tonight to honor her contributions to fashion and women in business. I always admired that she was self-made and was so sad to hear the news of her passing. Rest easy, Kate..and thank you for making so many women feel wonderful pic.twitter.com/fuRCrv8Ozx