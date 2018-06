Klassikaraadio suveprogramm toob kuulajateni palju ilusat muusikat

Saade "Suveduur" on eetris argipäeviti kell 13-15 ja pakub toimetaja muusikavalikut heliplaatidelt ning Euroraadio ulatuslikust kontserdisalvestiste kogust, samuti uudiseid kultuurisündmustest ja kohtumisi külalistega.

Suurte muusikafestivalide (Viljandi pärimusmuusika festival ja Pärnu muusikafestival) ajaks läheb "Suveduur" raadiomajast välja ja avab mikrofonid sündmuspaigas kohapeal. Saatejuhid on Kersti Inno, Anne Prommik, Nele-Eva Steinfeld, Johanna Mängel, Liina Vainumetsa, Marie Pullerits, Kärt Kelder ja Lisete Velt.

Klassikaraadio on kohal Suure-Jaani muusikafestivalil, Nargenfestivalil, Haapsalu vanamuusikafestivalil ja Viljandi pärimusmuusika festivalil. Pärnu muusikafestivalilt jõuab otse-eetrisse seitse kontserti.

Juunikuus on uute saadetega eetris saatesari "Eesti muusika sajand", mis tuleb järge ajades 1950. aastatest tänapäeva. "Kunstiteosed parimad ajapeeglid, sest kunstnik näeb asjade olemust selgemini kui tavakodanik, kes pigem liigub homsesse, selg ees ja silmad eilses. Uus nõuab aega, et temaga kohaneda. Alles kaugemalt vaadates hakkame hindama tehtut ja selle autorit. Küllap käib see ka muusika kohta," on kirjutanud saate autor, muusikateadlane Tiia Järg.

Saated on eetris pühapäeviti kell 9 ja kordusena kolmapäevadel kell 19.

Juunikuu laupäevadel-pühapäevadel kell 21 ja kell 23 kutsub sari "Teekond iseendasse" kuulajat tutvuma iseendaga. "Üks võimalus endaga tutvumiseks on läbi muusika," ütles saate autor Alar Tamming.

Suvi läbi on üha uute saadetega eetris "Lihtsalt Nostalgia". Igihaljaid meloodiaid saab kuulata argipäeviti kell 9.15, neid tutvustab saatejuht Kaisa Jõhvik.

Hommikumeeleolu pikendab tööpäeviti kell 10 "Veemuusika" baroki- ja renessansiaja kaunite paladega.

Klassikaraadio kuulajate üks lemmiksaade "Fantaasia" puhkab jaanipäevast taasiseseisvumispäevani. Asemele tuleb "Lihtsalt nostalgia" hommikuse saate kordus kell 22.

Tund enne südaööd on eetris vaheldusrikka õhtumuusikaga "Ehatund", millele järgneb unetute raadiokuulajate hea seltsiline "Nokturn".