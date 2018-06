Valga muuseumis saab näha kõige kõrgemal olnud Eesti lippu

"Kui maalt teele saatsime, oli pall 2,5-meetrine. Stratosfääris on õhk hõredam ja pall paisus 15 meetri laiuseks. Suutsime ära vaadata ka selle, et lõhkemine toimus Tõrva kohal. Kui õhupall katki läks, võttis töö üle langevari, mis pehmendas maandumist. Tuulte abil kandus ta üle Läti piiri Ruhja lähedale," kirjeldas Mägi.

Nüüd on Valga muuseumis näha nii lipp kui ka Legomehike ja kõik muu, mis lennuks vajalik oli. Tavalise trikolooriga võrreldes on see lipp oluliselt kergem.

