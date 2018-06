Me Too kampaania viis bikiinivooru kaotamiseni Miss Ameerikal

"Me ei ole enam iludusvõistlus, vaid võistlus. Me ei hinda oma võistlejaid enam välimuse põhjal," kommenteeris Gretchen Carlson telesaates "Good Morning America" ja jätkas, et seega jääb ära ka bikiinivoor, vahendas Huffington Post.

Carlsoni sõnul huvitab kohtunikke nüüdsest see, mida missikandidaadid räägivad, mitte see, millised nad välja näevad. "Me oleme huvitatud, mis teeb sinust sinu. Rääkige meile oma eesmärkidest ja saavutustest elus," ütles Carlson, kes rõhutas, et missivõistlustel jagatud stipendiumid on olnud suureks abiks lugematul hulgal võistlejatele. Carlson usub, et muudatused toovad kaasa uute võistlejate lisandumise.

Uued reeglid rakenduvad juba 9. septembril, kui valitakse uus miss Ameerika.

Uuenenud formaat toob uue vooruna interaktiivse vestlussessiooni kohtunikega. Võistlejad võivad sel ajal kanda seljas seda, mis neile sobilik või mugav tundub.

Miss Ameerikale on oodatud võistlejad vanuses 17-25 igast osariigist ja Columbia ringkonnast.

Pärast Me Too ahistamisvastast kampaaniat on Miss Ameerika teinud läbi ulatusliku uuenduskuuri. Võistluse etteotsa asus Carlson, sest meediasse lekkis eelmise aasta lõpus kirjavahetus võistluse stsenaristi ja senise juhi Sam Haskelli vahel, kus mehed võistlejate suunas kohatuid nalju loopisid. Uues juhtkonnas on võimupositsioonidel ainult naised, nende hulgas endised Miss Ameerika võitjad.

JUST IN: "We will no longer judge our candidates on their outward physical appearance. That's huge. And that means we will no longer have a swimsuit competition." - @GretchenCarlson on the major changes coming to @MissAmericaOrg https://t.co/ICRIsRN71h pic.twitter.com/IWKcVvCC50 — Good Morning America (@GMA) June 5, 2018

Juba 2013. aastal teatasid Miss Maailma korraldajad, et lõpetavad bikiinivooru. Bikiinivoor sai alguse 1951. aastal, mil rootslanna Kiki Håkansson miss maailma tiitli ujumisriietes vastu võttis. 2001. aastal võtsid korraldajad vastu otsuse, et bikiinivoor toimuks vaid fotode kujul, et osalejad ei peaks ujumisriietes laval kõndima. Voor nimetati ümber "Rannamoeks". 2013. aastal jäeti voor usulistel põhjustel ära ning 2014. aastal otsustasid korraldajad igasuguse bikiinides poseerimise võistlusel peatada.