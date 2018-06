Suvi koos Raadio 4-ga: uued saated ja palju huvitavat

Suvel on Raadio 4 kavas ka palju otseülekandeid: kuulajani tuuakse Tartu linna päevad ja keskaja päevad Tallinnas. Traditsiooniliselt on Raadio 4 kohal Viljandi folgil ja Paide arvamusfestivalil ning sõidab külla ka Haapsalu Valgele Daamile.

Ka muusikavallas on mitmeid uustulnukaid. Saates "Tundmatud laulud" meenutavad möödunud aegade kohalikke lavatähti Juri Novikov ja Aleksandr Semjonov. Hea meeleolu loob DJ Raimond Kaljulaidi poolt valitud muusika saates "Kajakad katusel". Riigikogu saadikud jagavad kuulajatega oma muusikaeelistusi saates "Vajuta PLAY" ja Aleksandr Hussainov tutvustab oma saates "Linnahelid" meid ümbritsevadi helisid pannes need lausa muusikana kõlama.

Juunis jõuab eetrisse Raado 4-s saatesari "Ameerika unistus", mis valmis Kira Evve ja Aleksandr Hussainovi USA reisi põhjal. See on jutustus inimestest, kes on emigreerunud Ameerikasse, lood nende rõõmudest, raskustest ja üleelamistest. Räägitakse migratsioonist ja integratsioonist ning kohalikku kultuuri sulandumisest.

