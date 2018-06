Galerii: Buratino ja tema sõbrad istutasid Tammsaare parki rahapuu

Lavastuses "Buratino" ärkavad Estonia laval ellu lustakad tegelased ja kõlavad Olav Ehala armastatud laulud täiesti uues orkestriseades, mis on valminud spetsiaalselt rahvusooper Estonia orkestrit silmas pidades. Rollides on: Buratino (Märten Männiste), rebane Alice (Janne Ševtšenko) ja kass Basilio (Mart Madiste).

